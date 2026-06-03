На Алтае задержали иностранца, который спонсировал террористов

Мужчина задержан Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае был задержан иностранный гражданин, который переводил денежные средства международной террористической организации, запрещенной в России. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по региону.

Мужчина, находясь на территории Алтайского края, установил контакт с представителем запрещенной организации через мессенджер Telegram. Он неоднократно производил денежные переводы по указанным реквизитам для финансовой поддержки этой организации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). В настоящее время он находится под стражей. Расследование продолжается.