ВТБ примет участие в программе льготного кредитования промышленной роботизации

ВТБ намерен принять участие в программе льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Развитие роботизации и автоматизации производства – важный фактор повышения производительности труда, технологической независимости и конкурентоспособности экономики. Новые критерии программы сделают ее более доступной для предприятий обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, реализующих проекты модернизации производственных и складских мощностей.

«Для многих отраслей автоматизация сегодня становится необходимым условием повышения производительности и решения проблемы дефицита кадров. Мы видим высокий спрос бизнеса на финансирование проектов промышленной роботизации. Финансирование можно будет направить на приобретение промышленной робототехники, автоматизированных производственных и логистических решений. Льготные ставки и длинный срок финансирования позволят сделать такие проекты более доступными для бизнеса и ускорить технологическую модернизацию российских предприятий», — отметил Денис Бортников.

Программа Минпромторга предусматривает льготное кредитование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники и автоматизированных логистических решений. Кредиты будут предоставляться по ставке 3% годовых для проектов в воссоединенных регионах и 5% годовых — для остальных субъектов страны. Срок финансирования – до пяти лет, при этом льготные условия будут действовать до трех лет.