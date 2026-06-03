Компания Azur Air возобновила полеты после инцидента с рейсом Пхукет – Барнаул

Три самолета компании остаются на земле Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация возобновила действие сертификата авиакомпании Azur Air 2 июня. Ограничения вводились в марте из-за серии инцидентов, включая рейс Пхукет – Барнаул. Шесть самолетов компании допущены к полетам после проверки, три – остаются на земле из-за проблем с двигателями. Сообщили в Росавиации.

Авиакомпания провела внутренний аудит и внедрила новые меры, включая пересмотр регламента. Летные экипажи будут проходить подготовку на тренажерах чаще, а комплексные проверки самолетов – два раза в месяц. Пересмотрены процедуры обеспечения запчастей и компонентов в авиацентре Внуково и на линейных станциях.

Ранее, с 19 февраля по 5 марта, Ространснадзор провел внеплановую проверку после серии инцидентов, связанных с техническими неисправностями и задержками рейсов. Напомним, что один из них произошел с самолетом, выполнявшим рейс Пхукет — Барнаул. 23 января самолет был вынужден подать сигнал бедствия и сесть в Китае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почти час кружил в небе над Китаем: стала известна вероятная причина ЧП на борту Пхукет-Барнаул