Выплаты зарплаты в любой день стали доступны официально работающим россиянам

Возможность получать зарплату в любой день, не дожидаясь официальной даты выплат, стала доступна официально работающим россиянам. Как отметила в преддверии ПМЭФ-2026 первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, опция может стать альтернативой использованию кредитных карт в режиме «до зарплаты».

Такая возможность появилась у 11 млн держателей зарплатных карт. В день выплаты поученная в счет зарплаты сумма будет автоматически удержана банком.

Конкуренция в сфере зарплатных проектов стимулирует российские банки персонифицировать свои предложения, развивать цифровую среду, делая ее более удобной для пользователя, а также применять игровые механики. По данным отраслевых исследований, при выборе зарплатной карты россияне в первую очередь обращают внимание на бесплатное обслуживание и отсутствие комиссий заснятие наличных. Для многих важен кешбэк, а также выгодные условия по кредитным продуктам, в том числе, возможность получить «деньги до зарплаты» на льготных условиях.