Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июня 2026 4:59

Производственное здание загорелось в Барнауле

Пострадавших нет
Александр Коровниченко
Место происшествия. Кадр видео сообщества Барнаул22

Место происшествия. Кадр видео сообщества Барнаул22

Утром 3 июня в Барнауле на улице Кулагина, 24з, произошло возгорание в производственном здании. К счастью, к серьезным последствиям происшествие не привело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На место происшествия направили более 40 пожарных и 14 единиц техники. К моменту прибытия спасателей люди уже покинули здание, а внутри был густой дым.

Спасатели быстро обнаружили и потушили очаг возгорания. Площадь пожара составила менее 5 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.