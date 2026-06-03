Производственное здание загорелось в Барнауле

Место происшествия. Кадр видео сообщества Барнаул22

Утром 3 июня в Барнауле на улице Кулагина, 24з, произошло возгорание в производственном здании. К счастью, к серьезным последствиям происшествие не привело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На место происшествия направили более 40 пожарных и 14 единиц техники. К моменту прибытия спасателей люди уже покинули здание, а внутри был густой дым.

Спасатели быстро обнаружили и потушили очаг возгорания. Площадь пожара составила менее 5 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.