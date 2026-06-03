На Алтае у машины скорой помощи слетело колесо во время движения

Место происшествия. Скриншот видео сообщества "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае на трассе у автомобиля скорой помощи отлетело колесо. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Сообщается, что произошло все вечером 29 мая. По словам очевидцев, у деревни Фирсово при движении в направлении Бобровки у машины скорой помощи во время движения оторвалось колесо. Из-за этого автомобиль вылетел с дороги и оказался в кювете.

На опубликованных кадрах видно, что машина остановилась на обочине рядом с лесополосой. Информации о пострадавших пока нет. Также неизвестно, перевозили ли в автомобиле пациентов на момент аварии.