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НовостиПроисшествия3 июня 2026 3:28

На Алтае пьяный мужчина выстрелил в лицо своему знакомому

Пострадавший скончался
Александр Коровниченко
Орудие совершения преступления

Орудие совершения преступления

Фото: СУ СК по Республике Алтай.

В Турочакском районе Республики Алтай 31 мая на приусадебном участке по улице Боровой местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья в лицо своему знакомому. Пострадавший скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

43-летний подозреваемый был задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Наказание по ней – от 6 до 15 лет лишения свободы.