В Бийске продают морг

Здание бывшего морга Фото: газеты «Бийский рабочий».

В Бийске на торги выставили нежилое здание бывшего городского морга по адресу ул. Бытовая, д. 1/1. Площадь строения - 309,1 кв. м, год постройки - 1956. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Здание имеет бетонный фундамент, кирпичные стены, деревянные перекрытия и пластиковые окна. Внутренняя отделка включает керамическую плитку, побелку и покраску. Коммуникации центральные, но требуют подключения. К зданию прилагается земельный участок площадью 763 кв. м. Объект находится в муниципальной собственности, начальная цена - 5,5 млн рублей. В 2023 году городской морг переехал в другое помещение.

Это же здание продается и на частных сайтах объявлений по цене около 9 млн рублей как офисное помещение, медицинский или образовательный центр, пункт выдачи заказов или шоурум. Указана удобная кабинетная планировка для различных видов деятельности. На государственном сайте сообщается, что аукцион состоялся и заявки от покупателей уже есть. Торги запланированы на 10 июня.