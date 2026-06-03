Владимир Путин подписал указ о награждении трех жителей Алтайского края

Президент отметил заслуги жителей края Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Алтайского края. Губернатор Виктор Томенко направит награжденным поздравительные телеграммы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Орденом Дружбы отмечен Сергей Локтев, член попечительского совета Федерации биатлона Алтайского края. Он активно развивает спорт, организует соревнования, закупает инвентарь и модернизирует инфраструктуру. Под его руководством спортсмены, включая шестерых членов сборной России, достигают высоких результатов.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили Владимир Попов и Иван Фокин. Владимир Попов, директор ООО «Диво Алтая», вывел предприятие на новый уровень, запустив производство модифицированного растительного белка и Ледовый дворец «Скиф Арена». Иван Фокин, гендиректор Бийского рыбозавода, за почти 40 лет работы на предприятии внедрил новые технологии, увеличил объемы производства и ассортимент продукции.

Звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» присвоено Марине Гарколь, замначальника мукомольного комплекса ЗАО «Алейскзернопродукт». Она более 30 лет трудится в зерноперерабатывающей отрасли, контролируя все этапы производства.