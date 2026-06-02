На благотворительном вечере в Барнауле собрали деньги для больного ребенка

Полотно было продано за 30 000 рублей.

В Барнауле 1 июня прошел благотворительный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, в рамках которого состоялся сбор средств для тяжелобольного ребенка. На мероприятии в кофейне "Изикофе Арт", собралось около 100 человек, включая художников, педагогов, родителей и воспитанников живой школы «Клевер» и арт-мастерской Анастасии Крыловой.

Центральным событием вечера стало открытие выставки детских рисунков и проведение благотворительного аукциона. Лотом выставили большую общую картину, которую юные гости создали прямо во время праздника совместно с местными художниками. Полотно было продано за 30 000 рублей.

Все вырученные на торгах деньги, а также 10% от продажи других представленных на выставке картин организаторы направили на оплату дорогостоящего генетического обследования для двухлетней Лизы Артемьевой. Девочке требуется экстренная диагностика по подозрению на врожденный неиммунный гидроторакс. Помочь ребенку можно и после мероприятия – реквизиты и документы подопечной размещены на официальном сайте фонда «Подсолнух».