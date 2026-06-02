Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 12:17

На благотворительном вечере в Барнауле собрали деньги для больного ребенка

На торгах за 30 тысяч рублей ушло полотно, которое дети написали прямо во время мероприятия
Павел БАСТРЫГИН
Полотно было продано за 30 000 рублей. Фото: Алиса Артёмова

Полотно было продано за 30 000 рублей. Фото: Алиса Артёмова

В Барнауле 1 июня прошел благотворительный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, в рамках которого состоялся сбор средств для тяжелобольного ребенка. На мероприятии в кофейне "Изикофе Арт", собралось около 100 человек, включая художников, педагогов, родителей и воспитанников живой школы «Клевер» и арт-мастерской Анастасии Крыловой.

Центральным событием вечера стало открытие выставки детских рисунков и проведение благотворительного аукциона. Лотом выставили большую общую картину, которую юные гости создали прямо во время праздника совместно с местными художниками. Полотно было продано за 30 000 рублей.

Все вырученные на торгах деньги, а также 10% от продажи других представленных на выставке картин организаторы направили на оплату дорогостоящего генетического обследования для двухлетней Лизы Артемьевой. Девочке требуется экстренная диагностика по подозрению на врожденный неиммунный гидроторакс. Помочь ребенку можно и после мероприятия – реквизиты и документы подопечной размещены на официальном сайте фонда «Подсолнух».