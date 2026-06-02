Помощник депутата на Алтае спасла двух девочек на озере

Анна Гавриленко Фото: АКЗС.

В Барнауле помощник депутата АКЗС на общественных началах Анна Гавриленко спасла двух тонущих девочек. Инцидент произошел 1 июня на озере Пионерское в поселке Казенная Заимка, сообщает пресс-служба регионального парламента со ссылкой на депутата Людмилу Цивилеву.

Сама Анна Гавриленко рассказала, что загорала на берегу, когда неподалеку две девочки лет 11 играли на мелководье.

«Потом они зашли глубже, одна начала тонуть, вторая попыталась ей помочь и не смогла, – вспоминает женщина. – Я кинулась в воду, вытащила их, дала продышаться и вместе с ними доплыла до берега. Там, где они тонули, было глубоко – дна я не чувствовала».

Серьезных последствий удалось избежать. Дети испугались, но медицинская помощь им не потребовалась – они сразу убежали домой.

Депутат Людмила Цивилева в своих социальных сетях поблагодарила коллегу:

«Эта мужественная женщина – мой помощник Анна Гавриленко. Она стала настоящим ангелом-хранителем для этих детей. Давайте скажем спасибо Анне за ее героизм и неравнодушие. А всем родителям – сил и мудрости, чтобы подобное не повторялось».