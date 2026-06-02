НовостиОбщество2 июня 2026 10:04

Более 560 жительниц Алтайского края стали мамами в центре ДАР за май

На свет появилось 299 мальчиков и 275 девочек
Павел БАСТРЫГИН
Врачи центра помогли родиться 11 двойням и одной тройне

Май 2026 года в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре «ДАР» выдался «мужским». За последний весенний месяц здесь появилось на свет 299 мальчиков и 275 девочек, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Прошедший месяц также оказался богатым на многоплодные роды: врачи центра помогли родиться 11 двойням и одной тройне. При этом 64 новорожденных появились на свет раньше положенного срока.

Всего за май мамами в «ДАРе» стали более 560 жительниц Алтайского края.