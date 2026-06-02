НовостиОбщество2 июня 2026 9:03

Жительница Алтайского края спасла четырехмесячного щенка от петли на дереве

Теперь волонтёры ищут дом для собачки
Павел БАСТРЫГИН
Теперь Шерри ничего не угрожает. Фото: приют "Территория спасения"

Волонтеры новоалтайского приюта «Территория спасения» Ольги Камневой ищут новый дом и семью для четырехмесячного щенка по имени Шерри. Судьба маленькой собаки могла закончиться трагически из-за жестокости ее первых владельцев.

Инцидент произошел в одном из частных подворий. Маленький щенок во время прогулки погнался за домашней птицей. Владельцы животного посчитали это «угрозой продовольственной безопасности» и решили избавиться от питомца радикальным способом – повесить на ближайшей березе.

Расправу предотвратила соседка, которая вовремя вмешалась в происходящее, забрала испуганное животное и оплатила его временное содержание. Сменив несколько временных домов, собака оказалась у зоозащитников.

Сейчас Шерри здорова, активна и готова к переезду к ответственным людям. Если у вас есть желание забрать барбоса, то все подробности можно узнать в cообществе приюта «Территория спасения» в VK.