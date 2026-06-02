В Бийске за счет федерального гранта хотят обновить сквер «Центральный»

Бийск в третий раз подал заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Виктор Щигрев.

В случае успешного прохождения конкурсного отбора наукоград получит федеральное финансирование на реализацию проекта «Центр наукограда – территория научных открытий». На эти средства местные власти планируют благоустроить сквер «Центральный» и прилегающие к нему общественные территории.

Разработкой конкурсной документации городская команда занималась при поддержке Фонда Мельниченко. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Мэр Бийска поблагодарил жителей за активное участие в подготовке заявки и неравнодушие к облику города. Итоги Всероссийского конкурса и списки победителей, которые получат гранты на благоустройство, будут объявлены в конце лета 2026 года. Следить за обновлениями можно по ссылке: gorodsreda.ru