Александр Макаров оставил пост главы алтайского МЧС ради должности в Москве

Макаров занимал свою должность более 7 лет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров оставил свою должность, которую занимал более семи лет. Президент РФ Владимир Путин назначил его директором департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России. Об этом 2 июня сообщили «Банкфаксу» в пресс-службе регионального ведомства.

Глава МЧС России Александр Куренков уже представил генерал-майора внутренней службы личному составу в качестве руководителя столичного департамента. На новом посту Макаров займется кураторством всех учебных заведений, находящихся в ведении министерства. Стоит отметить, что до переезда в Алтайский край Александр Макаров как раз руководил Сибирской пожарно-спасательной академией МЧС в Красноярском крае.

Временно исполняющим обязанности начальника алтайского главка назначен первый заместитель, полковник внутренней службы Алексей Жук.

Родился в 1974 году в Рубцовском районе, прошел путь от руководителя отрядов противопожарной службы в муниципалитетах до первого замглавы регионального МЧС в 2019 году.

Полноценного руководителя ведомства позже назначит президент. По данным источников «БФ», в качестве одного из возможных кандидатов на кресло начальника алтайского главка сейчас обсуждается представитель МЧС из Новосибирской области.