Россияне все чаще ходят в почтовые отделения за банковскими услугами

Отделения Почты России все чаще используются для получения финансовых услуг. Как сообщил в преддверии ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, 13% клиентов регулярно обращается на почту для проведения стандартных банковских операций – от платежей за ЖКУ до открытия вкладов и кредитов.

По статистике, чаще всего на почте оформляют дебетовые карты и вклады, при этом среднее время обслуживания составляет 10-15 минут. Наиболее востребованы отделения в малых городах и поселках: более 40% финансовых услуг оказывают именно в сельских отделениях.

Сегодня банковские продукты доступны в 23 тысячах точках на почте. В результате интеграции ВТБ и Почта Банка, охват финансовыми услугами вырос до 13 тысяч населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения во всех 89 регионах страны.

При этом Почта России реализует государственную программу модернизации. Эта программа позволит обновить и привести в нормативное состояние свыше 930 отделений в течение трёх лет – до 2028 года.