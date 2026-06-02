НовостиОбщество2 июня 2026 7:21

Две центральные улицы и въезд в Рубцовск отремонтируют к ноябрю

На улицах Громова, Киевской и Новоегорьевском тракте полностью заменят асфальт, обновят тротуары и перестроят ливневки
Павел БАСТРЫГИН
Сдать все объекты исполнитель обязан до 10 ноября

В Рубцовске отремонтируют три загруженных дорожных участка. На эти цели из бюджета готовы направить 201,9 миллиона рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика уже опубликован на портале ЕИС «Закупки».

Ремонтные работы пройдут по следующим адресам:

• Улица Громова – от улицы Калинина до бульвара Победы;

• Улица Киевская – от улицы Комсомольской до улицы Октябрьской;

• Новоегорьевский тракт – от улицы Путевой, 1 до въезда на старое кладбище.

Последний участок обеспечивает выезд на международную трассу АН-64, которая связывает Барнаул с казахстанским Петропавловском.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: срезать старый асфальт, уложить два новых слоя дорожного покрытия, обновить тротуары, перестроить решетки ливневой канализации, обустроить парковки, пандусы, неровности, а также нанести разметку и заменить знаки.

Прием заявок от компаний продлится до 10 июня, а победителя торгов определят 15 июня. Сдать все готовые объекты исполнитель обязан до 10 ноября 2026 года.