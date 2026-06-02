В Алтайском крае выявили уже 61-й очаг бешенства

В Алтайском крае зарегистрировали 61-ю вспышку бешенства с начала 2026 года. Очередной очаг выявили в Михайловском районе, из-за чего в муниципалитете ввели официальный карантин. Ограничительные мероприятия утвердил губернатор Виктор Томенко.

Новым эпидемическим очагом признали летнюю площадку для молодняка крупного рогатого скота КХ «Партнер», которая находится в двух километрах от села Полуямки. Опасной зоной также объявлена вся прилегающая территория в радиусе 520 метров.

На ферме ввели жесткие ветеринарные ограничения. Карантин снимут минимум через 60 дней, если в хозяйстве больше не обнаружат заболевших животных, а специалисты проведут полную дезинфекцию помещений.

Напомним, текущая статистика уже в два раза превышает прошлогодний антирекорд (29 эпизодов).