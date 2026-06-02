Пулково и Шереметьево запустили полеты по биометрии при поддержке ВТБ

Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково 1 июня прошли регистрацию и посадку на борт по биометрии. Возможность сдать биометрию прямо в зале вылета пассажирам обеспечил ВТБ.

Сервис запустился к ПМЭФ-2026 и действует на рейсах программы Аэрофлот ШАТТЛ между Санкт-Петербургом и Москвой. Кроме того, специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию по работе биометрического пути, будет летом работать в аэропорту северной столицы.

Биометрия позволяет быстро пройти предполетные формальности: самостоятельно зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, пройти в «чистую» зону для ожидания вылета и пройти на борт самолета. Сдать подтвержденную* биометрию, чтобы воспользоваться приоритетным проходом в Пулково и Шереметьево, пассажиры могут заранее. После этого клиенту достаточно разрешить использование биометрии в личном кабинете на сайте и привязать биометрию к билету.

«Транспорт - важнейшая сфера для активного внедрения биометрии. Это наглядно, быстро и удобно, а самое главное - надежно. Мы рады участвовать в запуске фаст-трека по биометрии в крупнейших аэропортах двух столиц и готовы активно развивать это направление вместе с партнерами дальше», - заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

* Подтвержденная биометрия — это способ подтверждения личности, который приравнивается к паспорту. Она позволяет удаленно открывать счета и вклады, получать кредиты, услуги нотариуса, проходить в офисы, в бизнес-залы ряда аэропортов и многое другое. Подтвержденная биометрия сдается лично через банк или МФЦ и действует 5 лет.