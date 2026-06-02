В Залесовском округе после капремонта открыт детский сад «Пчелка»

Фото: группа "Залесово. Главное"

1 июня, в День защиты детей, в селе Черемушкино Залесовского муниципального округа после капитального ремонта открыли детский сад «Пчелка». На торжественном мероприятии собрались местные жители, родители с малышами и почетные гости.

Здание детского сада 1989 года постройки. Оно было капитально отремонтировано в рамках национального проекта «Семья» и региональной инициативы «Поддержка семьи». Финансирование работ из региональной и местной казны составило свыше 72,7 миллиона рублей. На эти средства обновили фасад и кровлю, заменили все внутренние инженерные сети, а также благоустроили придомовую территорию. Приятным подарком от подрядной организации стала яркая современная веранда, которая теперь украшает двор. Дополнительно еще около 4 миллионов рублей из краевого бюджета направили на закупку новой мебели и современного оборудования. Обновленный детсад готов принять 41 ребенка.

На торжественной церемонии присутствовали председатель профильного комитета АКЗС по строительству и ЖКХ Илья Панарин, замминистра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая, гендиректор Союза СРО «Дорожники и строители Алтая» Андрей Максимов, а также руководство округа и представителей строительной компании. Почетное право перерезать символическую красную ленту предоставили Ларисе Терновой, главе Залесовского округа Максиму Сидорову и воспитаннику садика Сергею Крамаренко.

Выступая перед собравшимися, Лариса Терновая подчеркнула, что открытие приурочено к Году дошкольного образования, объявленному Минпросвещения РФ:

«Дошкольная пора – это время, когда маленький человек учится быть гражданином и патриотом. Наша задача – создать безопасное, комфортное и уютное пространство, где каждый ребенок сможет раскрыть свои таланты».

Глава муниципального округа Максим Сидоров выразил благодарность строителям и коллективу сада: «Именно здесь, в детском саду, закладываются основы воспитания, ребенок учится различать хорошее от плохого. В 2026 году в округе ремонтируются четыре образовательных учреждения, включая школы в Черемушкино, Пещерке и Залесове».

Председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи, депутат фракции «Единая Россия» Игорь Панарин подчеркнул, что детский сад «Пчелка» стал первым из пяти дошкольных учреждений региона, которые проходят капитальный ремонт в 2026 году.

«Я вхожу в состав рабочей группы, созданной по распоряжению губернатора. Мы регулярно инспектируем строящиеся объекты в Тальменском, Хабарском и Шелаболихинском районах. Сегодня открываем обновленный детский сад в Залесовском округе. Всего в крае сейчас капитально ремонтируют около 37 школ и 5 детских садов, - отметил Игорь Панарин. – Важно, чтобы темпы ремонта не отражались на качестве. Здесь работал подрядчик, который себя уже зарекомендовал. Раз в две недели мы бываем на объектах, знаем результаты других его работ. С уверенностью можно сказать: подрядчик сделал все вовремя и качественно, небольшие недочеты оперативно исправлялись».

Воспитатели и воспитанники в честь открытия детсада подготовили концертную программу. После официальной части заведующая детсадом Людмила Камбарова провела экскурсию. Приглашенные гости по достоинству оценили двухэтажное здание, оснащенное современными системами рециркуляции воздуха и противопожарной сигнализацией. Наибольший интерес вызвали оборудованный музей, кабинет экологии, а также обновленные залы для занятий спортом и музыкой.

Справка КП

Детский сад «Пчелка» рассчитан на 100 мест. Здесь есть две разновозрастные группы (от 2 до 4 лет и от 4 до 7 лет). Ключевое направление работы учреждения - нравственно-патриотическое воспитание.

Село Черемушкино занимает второе место по численности населения в округе. Благодаря устойчивой положительной демографической динамике нет сомнений, что обновленный детский сад окажется очень востребованным.