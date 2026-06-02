На инфраструктуру индустриального парка в Барнауле направят 710 млн руб.

На подведение инфраструктуры к парку выделено 710 миллионов рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле продолжается создание индустриального парка на пересечении улицы Звездной и Павловского тракта. Наблюдательный совет Фонда развития Алтайского края определил критерии для будущих резидентов площадки, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем MAX-канале.

Инвесторы смогут арендовать готовые участки на территории общей площадью 65 гектаров. Управлением и обустройством площадки занимается компания «Алтайпромпарк», учрежденная региональным Фондом развития. Чтобы получить статус резидента, компании необходимо выполнить ряд условий:

«Будущий резидент индустриального парка должен представить в управляющую компанию проект создания промышленного производства с объёмом вложений не менее 50 миллионов рублей на каждый запрашиваемый гектар и завершить проектирование и строительство в течение 18 месяцев с даты предоставления участка», – сообщает Томенко.

Справка: проект реализуется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2025-2030 годы. На подведение инфраструктуры к парку выделено 710 миллионов рублей из федерального бюджета.

По предварительным расчетам, резиденты смогут разместить здесь промышленные помещения площадью более 120 тысяч квадратных метров, при этом компании будут подключаться к сетям только внутри своих участков.