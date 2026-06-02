Жители Алтайского края отдали 110 тысяч голосов за преображение городов и сел

Голосование продлится до 12 июня. Фото: MAX-канал Виктора Томенко

Жители Алтайского края отдали уже более 110 тысяч голосов за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Голосование продлится до 12 июня, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем MAX-канале.

Глава региона призвал жителей проявить активность, так как это позволяет привлекать федеральное финансирование. В прошлом году объем средств превысил 1 миллиард рублей. Одним из результатов работы стало открытие в минувшие выходные спортхаба «Драйв» в Заринске. На месте бывшего пустыря появились сцена, экстрим-парк со скейт-зоной, памп-трек, лыжероллерная трасса, а также площадки для ГТО, волейбола и баскетбола.

По словам губернатора, преображение территорий происходит благодаря вовлеченности людей:

«ФКГС – это когда активность жителей края во время голосования, неравнодушная позиция людей превращаются в инструменты развития края буквально на наших глазах».

1 июня, в День защиты детей, праздничные мероприятия прошли на многих обновленных по этой программе площадках. Среди них – парки «Центральный» и «Юбилейный» в Барнауле, Парк культуры и отдыха в Славгороде, площадь имени Ряполова в Новоалтайске, а также парк имени Кирова и площадка у театра кукол имени Брахмана в Рубцовске.