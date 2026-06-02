Более 10 тыс. гостей собрал детский фестиваль в барнаульском Изумрудном

Мероприятие посетили более 10 тысяч человек Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Международный день защиты детей в барнаульском парке «Изумрудный» прошел региональный фестиваль «Изумрудное детство». По данным пресс-службы городской администрации, мероприятие посетили более 10 тысяч человек.

Организаторами выступили администрация парка и Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи. На территории работали более 40 интерактивных площадок. Для посетителей провели мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, презентации по робототехнике и техническому моделированию, а также шахматные и спортивные соревнования.

На сцене фестиваля выступили детские творческие коллективы Алтайского края. Среди них – ансамбль русского танца «Светлячки», театр песни «Звенящая капель», театральная студия «Образ», вокально-хореографическая студия «Маленькая страна» и школа моды «Светлана».

Также в парке работала ярмарка, где была представлена продукция алтайских производителей, сувениры, игрушки, украшения и сладости от местных мастеров.