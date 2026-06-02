НовостиЗвезды2 июня 2026 2:40

Названы первые звездные участники юбилейных Шукшинских дней на Алтае

Артисты откроют фестиваль моноспектаклями на сценах барнаульских театров
Павел БАСТРЫГИН
23 июля Анну Якунину увидят жители Рубцовска

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 21 по 25 июля в регионе пройдут юбилейные 50-е «Шукшинские дни на Алтае» и XXVIII Всероссийский кинофестиваль. Министерство культуры Алтайского края назвало имена первых звездных гостей, которые приедут почтить память Василия Шукшина.

Официальный старт фестивалю дадут 21 июля две творческие встречи в Барнауле. На сцене Краевого театра драмы заслуженный артист России Даниил Страхов представит премьеру поэтического моноспектакля «Бей поэта». В это же время в Молодежном театре Алтая начнется сольный вечер народной артистки России Анны Якуниной «Монолог женщины».

Даниил Страхов представит премьеру поэтического моноспектакля «Бей поэта»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Уже на следующий день, 22 июля, актеры пройдут по традиционной красной дорожке кинофестиваля. Затем артисты отправятся по городам края: 23 июля Анну Якунину увидят жители Рубцовска.

Еще одним почетным гостем станет актер театра и кино Станислав Бондаренко. Его творческий вечер запланирован в Бийске, а главным событием с его участием станет выступление на финальной программе фестиваля, которая традиционно развернется на горе Пикет в Сростках.

Станислав Бондаренко

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Организаторы отмечают, что список приглашенных режиссеров, писателей и продюсеров будет пополняться. Полную афишу и список фильмов-участников представят в конце июня.