Названы первые звездные участники юбилейных Шукшинских дней на Алтае

С 21 по 25 июля в регионе пройдут юбилейные 50-е «Шукшинские дни на Алтае» и XXVIII Всероссийский кинофестиваль. Министерство культуры Алтайского края назвало имена первых звездных гостей, которые приедут почтить память Василия Шукшина.

Официальный старт фестивалю дадут 21 июля две творческие встречи в Барнауле. На сцене Краевого театра драмы заслуженный артист России Даниил Страхов представит премьеру поэтического моноспектакля «Бей поэта». В это же время в Молодежном театре Алтая начнется сольный вечер народной артистки России Анны Якуниной «Монолог женщины».

Уже на следующий день, 22 июля, актеры пройдут по традиционной красной дорожке кинофестиваля. Затем артисты отправятся по городам края: 23 июля Анну Якунину увидят жители Рубцовска.

Еще одним почетным гостем станет актер театра и кино Станислав Бондаренко. Его творческий вечер запланирован в Бийске, а главным событием с его участием станет выступление на финальной программе фестиваля, которая традиционно развернется на горе Пикет в Сростках.

Организаторы отмечают, что список приглашенных режиссеров, писателей и продюсеров будет пополняться. Полную афишу и список фильмов-участников представят в конце июня.