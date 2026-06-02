Леса Алтая защитят от пожаров с помощью умных систем видеонаблюдения

В Алтайском крае планируют расширить сеть видеомониторинга для оперативного обнаружения лесных пожаров. «Алтайлес» объявил электронный аукцион на поставку профильного оборудования, разместив лот на официальном портале ЕИС «Закупки».

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 2,7 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, будущему подрядчику предстоит закупить и доставить заказчику 15 комплектов систем видеонаблюдения.

В состав каждого специализированного комплекта должны входить:

• поворотная IP-камера;

• индивидуальный источник питания;

• модульная грозозащита;

• монтажный набор для фиксации оборудования на высотных сооружениях.

Главное требование технической документации – стопроцентная совместимость и интеграция закупаемой техники с программным комплексом автоматического обнаружения лесных пожаров «Лесной Дозор», который уже используют региональные лесоохранительные службы.

Прием заявок от потенциальных участников торгов продлится до 9 июня, а итоги закупки и имя победителя конкурсная комиссия определит 11 июня. На выполнение всех условий контракта и финальную поставку техники исполнителю отводится 37 рабочих дней.