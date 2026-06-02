НовостиПроисшествия2 июня 2026 1:36

Больше двадцати домашних животных погибли на пожаре в Алтайском крае

Всего за минувшие сутки в Алтайском крае потушили 30 пожаров
Павел БАСТРЫГИН
В огне погибли 13 свиней и 11 кроликов

В первый день лета в Алтайском крае ликвидировали 30 пожаров, восемь из которых произошли в жилом секторе. Два возгорания зафиксировали в Барнауле. Самое крупное происшествие случилось в Зональном районе, где огонь унес жизни десятков домашних животных.

Пожар вспыхнул днем в селе Соколово на территории частного подворья. К моменту приезда первых расчетов МЧС России надворная постройка была полностью охвачена пламенем, а огонь едва не перекинулся на соседние здания. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали три единицы техники и семь человек личного состава.

Несмотря на усилия спасателей, пламя успело уничтожить сарай, а также повредить ленточную пилораму и заготовленные пиломатериалы. В огне погибли 13 свиней и 11 кроликов.

Дознаватели МЧС уже установили предварительную причину ЧП. По мнению специалистов, к трагедии привело нарушение правил монтажа электрооборудования.