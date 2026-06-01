В Бийске осудили пьяного лихача, который угнал авто и угробил двух пассажирок

В Бийске вынесли приговор 19-летнему жителю города, который погубил двух своих пассажирок. Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, мужчина был пьян.

По данным суда, ночью 25 октября прошлого года молодой человек без водительского удостоверения, будучи пьяным, взяли ключи от машины у собственника без разрешения и поехал в бар. Там он встретил двух девушек и предложил их подвезти. Катаясь по городу на скорости больше 100 километров в час, лихач врезался в опору рекламного щита. Водитель выжил, а пассажирки погибли на месте.

«Виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года», - отметили в прокуратуре.

Приговор вступил в силу.