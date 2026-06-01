В барнаульском поселке женщина спасла двух тонущих детей

В барнаульском поселке Казенная Заимка женщина спасла двух тонущих девочек. Как сообщили очевидцы в канале «Инцидент Барнаул» в Max, незнакомка вытащила детей в последний момент.

Девочки, которым на вид было примерно 11 лет, купались и баловались в местном озере. Одна вдруг начала тонуть, а ее подружка попыталась ее спасти. В итоге оба ребенка чуть не погибли. Их спасла неизвестная женщина.

«Трагедии удалось избежать чудом и благодаря смелости неравнодушного человека», - пишет подписчица канала.