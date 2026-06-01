Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2026 10:46

В барнаульском поселке женщина спасла двух тонущих детей

Женщина, рискуя своей жизнью, вытащила девочек на берег
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Незнакомка вытащила детей в последний момент

Незнакомка вытащила детей в последний момент

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В барнаульском поселке Казенная Заимка женщина спасла двух тонущих девочек. Как сообщили очевидцы в канале «Инцидент Барнаул» в Max, незнакомка вытащила детей в последний момент.

Девочки, которым на вид было примерно 11 лет, купались и баловались в местном озере. Одна вдруг начала тонуть, а ее подружка попыталась ее спасти. В итоге оба ребенка чуть не погибли. Их спасла неизвестная женщина.

«Трагедии удалось избежать чудом и благодаря смелости неравнодушного человека», - пишет подписчица канала.