В Барнауле растет число медалистов

В Барнауле увеличивается число медалистов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на расширенном совещании в мэрии подвели итоги учебного года.

Как отметил председатель комитета по образованию города Барнаула Андрей Муль, в краевой столице работают 87 школ, обучается в них более 93 тысяч человек. Летние каникулы стартовали 27 мая и продлятся до 31 августа.

Со 2 по 6 июня будут сдавать экзамены 9 286 учащихся девятых классов, с 1 по 9 июля - 3 922 одиннадцатиклассника. Всего в городе организовано 40 пунктов для сдачи ОГЭ и 21 пункт для ЕГЭ.

Аттестаты выпускникам 11-х классов вручат 26-27 июня. Отличникам, которые наберут от 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и одному предмету на выбор, получат золотые медали. А те, у кого в аттестате будет не больше двух четверок и, минимум, 60 баллов на ЕГЭ, получат серебряные медали.

К слову, число медалистов растет. Так, в этом году на медали претендуют 625 человек (в прошлом году их было всего 587).