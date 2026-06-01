Власти Алтая утвердили мастер-план развития Горно-Алтайска

При разработке документа учитывались и пожелания местных жителей. Фото: канал Александра Прокопьева в Max

Власти Республики Алтай совместно с администрацией столицы региона утвердили мастер-план комплексного территориального развития Горно-Алтайска. Документ был подготовлен Институтом Генерального плана Москвы по заказу АО «ДОМ.РФ», сообщил председатель правительства региона Александр Прокопьев в своем канале в Max.

Мастер-план призван сформировать устойчивую экономическую модель города на ближайшие годы. Развитие будет вестись по нескольким ключевым направлениям. Планируются крупные инвестиционные проекты в сферах туризма, медицины, креативных индустрий и информационных технологий. Также документ включает е обновление инженерной и социальной инфраструктуры (дороги, сети ЖКХ, социальные объекты). Меры направлены на повышение качества жизни горожан и создание комфортной среды для проживания и отдыха.

Мероприятия объединены в единую дорожную карту с чётким определением сроков исполнения и источников финансирования. Кстати, при разработке документа учитывались и пожелания местных жителей

«Реализация утверждённого мастер-плана станет импульсом для поступательного развития Горно-Алтайска и всей Республики Алтай», - подчеркнул Александр Прокопьев.