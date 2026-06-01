НовостиОбщество1 июня 2026 10:09

Команда КВН «Трегуб» из Алтайского края вышла в полуфинал Первой лиги

Ребята стали лидерами четвертьфинала
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Съёмки четвертьфинала прошли в Тамбове с 29 по 31 мая. Фото: Минобрнауки Алтайского края

Команда Клуба весёлых и находчивых «Трегуб» Алтайского промышленно-экономического колледжа прошла в полуфинал телевизионной Первой лиги КВН. Съёмки четвертьфинала прошли в Тамбове с 29 по 31 мая.

Как сообщили в Минобрнауки Алтайского края, команда пробилась на большую сцену по итогам 37-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН – 2026» в Сочи. В четвертьфинале «Трегуб» соревновался с 17 другими сильнейшими коллективами со всей России.

Съемками руководил известный российский актёр и бывший кавээнщик Михаил Башкатов. Ребята проявили себя в трёх классических конкурсах: «Приветствие», «Разминка с жюри» и «Сложная ситуация». По результатам всех испытаний команда из Алтая была признана безоговорочным лидером игры.