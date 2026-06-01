«Панду» с редким окрасом спустя два года заметили в горах Алтая

Фото 2024 года. Авторы: Роман и Татьяны Воробьевы, Алтайский биосферный заповедник

В Алтайском биосферном заповеднике спустя два года вновь заметили медведя с уникальным окрасом. Медвежонок со светлой головой, темными ушками и глазами получил прозвище «Алтайская панда».

Фото 2026 года. Авторы: Роман и Татьяны Воробьевы, Алтайский биосферный заповедник

Как сообщили сотрудники Алтайского заповедника Роман и Татьяна Воробьёвы, весной 2024 года они заметили медвежонка с необычным окрасом. «Алтайская панда» была тогда еще совсем маленькой.

Два года про медвежонка ничего не было известно, и были предположения, что малыш так и не выжил. Однако спустя два года на тех же скалах повстречался взрослый медведь с таким же редким окрасом.

«Безусловно, это тот уникальный малыш», - пишут в комментариях под постом.