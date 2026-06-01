«Панду» с редким окрасом спустя два года заметили в горах Алтая

В Алтайском биосферном заповеднике спустя два года вновь заметили медведя с уникальным окрасом. Медвежонок со светлой головой, темными ушками и глазами получил прозвище «Алтайская панда».
Как сообщили сотрудники Алтайского заповедника Роман и Татьяна Воробьёвы, весной 2024 года они заметили медвежонка с необычным окрасом. «Алтайская панда» была тогда еще совсем маленькой.
Два года про медвежонка ничего не было известно, и были предположения, что малыш так и не выжил. Однако спустя два года на тех же скалах повстречался взрослый медведь с таким же редким окрасом.
«Безусловно, это тот уникальный малыш», - пишут в комментариях под постом.