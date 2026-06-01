Крупный пожар произошел в Майме, сгорел частный дом

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Майме Республики Алтай утром 1 июня сгорел частный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пламя уничтожило крышу.

Сообщение о пожаре поступило в 10:24 по местному времени. В доме на улице Кирова загорелась крыша. На момент прибытия пожарных огонь уже распространился внутри здания, была угроза перехода пламени на соседние строения.

Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. В тушении участвовали 15 человек, в том числе два звена газодымозащитной службы. В результате ЧП никто не пострадал, причина пока неизвестна.