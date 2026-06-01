Основной период ЕГЭ стартовал в Барнауле 1 июня

В Барнауле в понедельник, 1 июня, стартовал основной период ЕГЭ. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, испытания прошли те, кто выбрал историю, литературу и химию.

По словам начальника отдела общего образования городского профильного комитета Людмилы Бологовой, все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. 1 июня тесты сдали 1510 выпускников. На выполнение заданий по химии и истории было отведено 3,5 часа, а по литературе – три часа 55 минут. Результаты станут известны до 15 июня.

Всего в этом году экзамены будут сдавать больше 13 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. В городе организовано 42 пункта проведения экзамена. 4 июня пройдет обязательный экзамен по русскому языку, а 8 июня - по математике.