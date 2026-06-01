Пьяный дебошир напал на медика в Михайловском районе

В Михайловском районе Алтайского края задержали сотрудника Росгвардии, который напал на медицинского работника. Как сообщили в управлении ведомства, мужчина обратился в приемное отделение ЦРБ.

Пьяный гражданин рассказал медикам, что плохо себя чувствует после того, как его избили неизвестные. Мужчина был агрессивен и выражался нецензурно в адрес медработника. Когда ему сделали замечание, мужчина набросился с кулаками на медика.

«Услышав крики коллеги, персонал больницы незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшая на место группа задержания отделения вневедомственной охраны задержала дебошира», - отметили в управлении.

Ранее мужчина был судим за причинение телесных повреждений. Его доставили в отдел полиции.