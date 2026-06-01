НовостиОбщество1 июня 2026 7:21

Барнаульские школьники посетили Президентский полк в Московском Кремле

В состав делегации из краевой столицы вошли победители военно-спортивных игр
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Делегация Барнаула посетила Президентский полк в Московском Кремле. Как сообщили в администрации краевой столицы, в состав делегации вошли замглавы Александр Артемов, председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков и барнаульские школьники, которые победили в военно-спортивных играх.

30 учеников десятых классов поехали в Москву после победы в военно-спортивных играх, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Школьники познакомились с подразделением и пообщались с командованием. А Александр Артемов поблагодарил командование за сотрудничество и поздравил полк с 90-летием. В подарок подразделению вручили керамическое панно, которое изготовили мастера «Туриной горы».

К слову, на данный момент в подразделении проходят службу десять барнаульцев.