НовостиОбщество1 июня 2026 7:05

Более 1,6 млрд рублей направят на ремонт трассы к курорту Яровое

В этом году основной упор сделают на ремонт участков в Панкрушихинском районе
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Основной упор делается на ремонт участков в Панкрушихинском районе

Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае стартовали масштабные работы по капремонту стратегически важной региональной дороги Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан. Это позволит повысить безопасность и комфорт для туристов, которые едут к соленым озерам города-курорта Яровое, сообщает Минтранс региона.

В этом году основной упор делается на ремонт участков в Панкрушихинском районе. На отрезке с 68 по 74 км ведутся активные работы, на которые из регионального дорожного фонда выделено более 678 млн рублей.

Ремонт проводится с применением современных технологий. В работах используется специальная смесь марки А16, спроектированная так, чтобы противостоять деформации под тяжестью грузового транспорта, что значительно продлевает срок службы полотна. Работы ведутся ресайклером - машиной, которая измельчает старое покрытие и смешивает его с новым вяжущим материалом прямо на месте. Завершить работы планируется до конца октября 2026 года.