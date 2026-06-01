В Алтайском крае назвали имена претендентов на мандаты депутатов Госдумы и АКЗС

В Алтайском крае завершился этап предварительного голосования «Единой России», по итогам которого определились кандидаты на мандаты депутатов краевого парламента и Госдумы от Алтайского края. Голосование проходило в онлайн-формате с 25 по 31 мая.

По данным пресс-службы регионального отделения партии, победу в голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы одержали действующие политики и опытные законодатели:

- Барнаульский одномандатный округ №44: Даниил Бессарабов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

- Бийский одномандатный избирательный округ №45: Иван Лоор, член аграрного комитета нижней палаты парламента.

- Славгородский одномандатный избирательный округ №46: Денис Голобородько, вице-спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания и первый заместитель секретаря реготделения «Единой России».

Лидером партийного списка стал Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов.

Также стали известны имена тех, кто может представить партию на выборах в краевое Заксобрание в сентябре.

Одномандатный избирательный округ № 1: Вихлянов Игорь Владиславович.

Одномандатный избирательный округ № 2: Кожанов Никита Андреевич.

Одномандатный избирательный округ № 3: Боос Петр Рогустович.

Одномандатный избирательный округ № 4: Кривенко Алексей Николаевич.

Одномандатный избирательный округ № 5: Кузьменко Александр Валерьевич.

Одномандатный избирательный округ № 6: Серов Сергей Николаевич.

Одномандатный избирательный округ № 7: Солнцева Ирина Валентиновна.

Одномандатный избирательный округ № 8: Матвейко Юрий Витальевич.

Одномандатный избирательный округ № 9: Попов Владимир Александрович.

Одномандатный избирательный округ № 10: Романенко Александр Алексеевич.

Одномандатный избирательный округ № 11: Кочев Максим Александрович.

Одномандатный избирательный округ № 12: Пелеганчук Владимир Алексеевич.

Одномандатный избирательный округ № 13: Ежов Константин Петрович.

Одномандатный избирательный округ № 14: Ильюченко Татьяна Викторовна.

Одномандатный избирательный округ № 15: Смагин Вадим Петрович.

Одномандатный избирательный округ № 16: Панарин Игорь Ильич.

Одномандатный избирательный округ № 17: Бочаров Сергей Николаевич.

Одномандатный избирательный округ № 18: Сафонов Александр Юрьевич.

Одномандатный избирательный округ № 19: Разливинский Михаил Александрович.

Одномандатный избирательный округ № 20: Локтев Александр Сергеевич.

Одномандатный избирательный округ № 21: Лазаренко Ирина Рудольфовна.

Одномандатный избирательный округ № 22: Денисов Дмитрий Борисович.

Одномандатный избирательный округ № 23: Писарев Сергей Викторович.

Одномандатный избирательный округ № 24: Аганов Дмитрий Петрович.

Одномандатный избирательный округ № 25: Огнев Иван Владимирович.

Одномандатный избирательный округ № 26: Лисицын Александр Викторович.

Одномандатный избирательный округ № 27: Вакаев Владислав Александрович.

Одномандатный избирательный округ № 28: Перерядов Вячеслав Владимирович.

Одномандатный избирательный округ № 29: Носенко Евгений Николаевич.

Одномандатный избирательный округ № 30: Абрамов Андрей Александрович.

Одномандатный избирательный округ № 31: Ларейкин Сергей Владимирович.

Одномандатный избирательный округ № 32: Бахтин Григорий Юрьевич.

Одномандатный избирательный округ № 33: Черноиванов Сергей Павлович.

Одномандатный избирательный округ № 34: Зобнев Виктор Викторович.

Территориальная группа № 1: Ведлер Анна Андреевна.

Территориальная группа № 2: Ливадний Сергей Евгеньевич.

Территориальная группа № 3: Рощупкин Василий Алексеевич.

Территориальная группа № 4: Теслин Антон Андреевич.

Территориальная группа № 5: Беляев Дмитрий Владимирович.

Территориальная группа № 6: Громов Владимир Николаевич.

Территориальная группа № 7: Смирнов Евгений Михайлович.

Территориальная группа № 8: Молчанов Константин Андреевич.

Территориальная группа № 9: Белоусова Ксения Александровна.

Территориальная группа № 10: Левин Игорь Викторович.

Территориальная группа № 11: Бушуева Алина Константиновна.

Территориальная группа № 12: Гладких Иван Дмитриевич.

Территориальная группа № 13: Лещенко Владимир Алексеевич.

Территориальная группа № 14: Рождественский Дмитрий Сергеевич.

Территориальная группа № 15: Траутвейн Александр Викторович .

Территориальная группа № 16: Максимов Андрей Владимирович.

Территориальная группа № 17: Кувшинова Наталья Сергеевна.

Территориальная группа № 18: Кравченко Павел Александрович.

Территориальная группа № 19: Гудочкина Кристина Алексеевна.

Территориальная группа № 20: Борисенко Инна Викторовна.

Территориальная группа № 21: Понкрашева Марина Владимировна.

Территориальная группа № 22: Ряполов Юрий Семенович.

Территориальная группа № 23: Струченко Сергей Викторович.

Территориальная группа № 24: Горлова Алина Алексеевна.

Территориальная группа № 25: Берестенников Александр Викторович.

Территориальная группа № 26: Ильин Роман Валерьевич.

Территориальная группа № 27: Бочкова Светлана Анатольевна.

Территориальная группа № 28: Авкопашвили Павел Тамазович.

Территориальная группа № 29: Азарова Елена Васильевна.

Территориальная группа № 30: Метель Елена Валерьевна.

Территориальная группа № 31: Михайлов Сергей Семенович.

Территориальная группа № 32: Быкова Наталья Алексеевна.

Территориальная группа № 33: Семергеев Антон Александрович.

Территориальная группа № 34: Попов Михаил Александрович.

Окончательные итоги предварительного голосования 2 июня подведет организационный комитет. Выборы пройдут в сентябре 2026 года.