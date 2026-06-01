В Республике Алтай подвели итоги предварительного голосования «ЕР»

В Республике Алтай завершилось предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах. Как сообщил глава региона Андрей Турчак, партийный отбор установил рекордную явку: в голосовании приняли участие более 24,6 тысяч человек, что составляет около 15% от всех избирателей региона.

Процедура прошла в электронном формате и была признана конкурентной, прошедшей без нарушений и сбоев. По итогам праймериз были определены кандидаты, которые получат поддержку партии на предстоящих выборах.

Александр Суразов, выпускник Президентской программы «Время Героев» и действующий министр молодёжной политики и спорта Республики Алтай, одержал убедительную победу в одномандатном округе. Он набрал более 19,3 тысячи голосов. Этот результат демонстрирует высокий уровень доверия жителей к его работе и общественной деятельности.

Ольга Сафронова, мэр Горно-Алтайска, стала победителем по партийному списку «Единой России».

Впереди у кандидатов активная избирательная кампания, включающая выезды в районы, встречи с жителями и обсуждение актуальных вопросов для формирования новой Народной программы партии.