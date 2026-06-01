Заказ курсовой работы обернулся уголовным делом для студентки из Барнаула

В Барнауле студентка решила не писать курсовую работу самостоятельно, а заказать ее. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, она заплатила неизвестному 15 тысяч рублей, но в итоге осталась и без денег, и без работы.

Горожанка 2005 года рождения опубликовала объявление о том, что ей нужна помощь в написании курсовой. Вскоре ей написал неизвестный и попросил 15 тысяч рублей за работу. Девушка перевела средства, но исполнитель перестал выходить на связь. Тогда студентка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».