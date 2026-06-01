Во время тушения пожара на Алтае обнаружили тело мужчины

В Алтайском крае при тушении небольшого пожара в поселке Бурановка Павловского района нашли тело мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сельская добровольная пожарная команда первой прибыла на место ЧП. Площадь возгорания составила около двух квадратных метров. На месте обнаружено тело погибшего.

Огонь повредил стены дома, мебель и личные вещи. Предварительно установлено, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении. В ликвидации участвовали пять человек и две единицы техники.

Всего за 31 мая в регионе потушили 26 пожаров, девять из них – в жилом секторе.