В пригороде Барнаула готовят площадку для масштабной застройки

В пригороде Барнаула дан старт подготовке к масштабному малоэтажному строительству. Администрация города через Управление единого заказчика объявила тендер на обустройство инфраструктуры в поселке Бельмесево, пишет «Толк».

Начальная стоимость контракта составляет более 276 миллионов рублей. Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, подрядчику предстоит выполнить первый этап работ на территории, нарезанной на участки ещё в 2012 году.

Потенциальному исполнителю контракта нужно будет провести следующие работы:

- Полную расчистку территории от деревьев и кустарников;

- Вертикальную планировку участка;

- Устройство временных дорог протяженностью более 24 км;

- Перекладку существующих сетей газоснабжения и водопровода.

Заявки принимаются до 10 июня, а победитель будет определён 15 июня. Срок выполнения контракта - до декабря 2029 года.