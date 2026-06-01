В пригороде Барнаула готовят площадку для масштабной застройки

В пригороде Барнаула дан старт подготовке к масштабному малоэтажному строительству. Администрация города через Управление единого заказчика объявила тендер на обустройство инфраструктуры в поселке Бельмесево, пишет «Толк».
Начальная стоимость контракта составляет более 276 миллионов рублей. Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, подрядчику предстоит выполнить первый этап работ на территории, нарезанной на участки ещё в 2012 году.
Потенциальному исполнителю контракта нужно будет провести следующие работы:
- Полную расчистку территории от деревьев и кустарников;
- Вертикальную планировку участка;
- Устройство временных дорог протяженностью более 24 км;
- Перекладку существующих сетей газоснабжения и водопровода.
Заявки принимаются до 10 июня, а победитель будет определён 15 июня. Срок выполнения контракта - до декабря 2029 года.