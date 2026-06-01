В историческом здании Барнаула исчезла электропроводка

В Барнауле новый собственник здания на улице Аванесова, 132б обнаружил, что из исторического строения, построенного в 1918 году, исчезла электропроводка и другие предметы. Как пишет «Толк» со ссылкой на предпринимателя Юрия Фрица, пропажа обнаружена во время осмотра здания после подписания договора с продавцом.

«Так часто бывает со старыми зданиями: отдельные дефекты не видны, их нет на поверхности, а когда начинаешь разбирать отдельные конструкции, обнаруживаешь их», - отметил Юрий Фриц.

Девелопер не намерен отказываться от проекта. В планах на 2026 и зиму 2027 года — разработка проектной документации и получение разрешения на первоочередные противоаварийные работы. Это необходимо, чтобы конструкция не разрушилась из-за намокания.

Ранее в здании размещалась Высшая начальная школа имени И. С. Тургенева, а в более поздние годы — корпус АлтГТУ (Институт архитектуры и дизайна). Компания «Сибирьконтракт плюс» приобрела трехэтажное строение на торгах за 29,5 млн рублей.