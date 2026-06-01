Глава Барнаула Франк поздравил жителей с Международным днём защиты детей

В понедельник, 1 июня, в Международный день защиты детей, глава города Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям с поздравительной речью. В своём обращении он поздравил юных горожан и их родителей с наступлением долгожданного лета и подчеркнул важность заботы о подрастающем поколении. Поздравление опубликовано на сайте мэрии.

«Наступают летние каникулы — самое долгожданное время для всех девчонок и мальчишек. В этот яркий, солнечный день мы отмечаем праздник, напоминающий о важности защиты прав детей. Дети – это наша надежда, наше будущее. Окружайте их любовью и заботой, дарите им внимание и тепло своей души. Сделать детство радостным и благополучным – главная задача семьи, общества и государства», — отметил глава Барнаула.

Отдельные слова благодарности Вячеслав Франк адресовал тем, кто вкладывает силы в воспитание подрастающего поколения. Он выразил искреннюю признательность родителям, наставникам и педагогам за их тяжёлый и благородный труд, а также отметил людей, подаривших семью приёмным детям.

Мэр пожелал детям крепкого здоровья, счастья, добра, мира и весёлых каникул.