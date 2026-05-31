На Алтае отказались от «глушилок» на ЕГЭ

Установка оборудования не предусмотрена Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в 2026 году не планируется оснащать пункты проведения Единого государственного экзамена средствами подавления мобильной связи и доступа в интернет. Об этом изданию «Банкфакс» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

В ведомстве отметили, что установка оборудования для блокировки сотовой связи и интернет-соединения в текущем году не предусмотрена. Между тем, в ряде российских регионов подобные меры внедряются. В частности, министр образования Новосибирской области Мария Жафярова сообщила агентству ТАСС, что на всех экзаменационных площадках региона будут использоваться специальные блокираторы, из-за чего мобильная связь и интернет будут недоступны в течение всего периода проведения ЕГЭ.

Впервые практика ограничения сотовой связи во время экзаменов будет применена и в Республике Хакасия. Министр образования и науки региона Анатолий Бутенко пояснил, что данная мера направлена на предотвращение нарушений установленного порядка государственной итоговой аттестации.

О намерении использовать блокираторы ранее также заявили власти Саратовской области. Кроме того, на всех пунктах проведения ЕГЭ будут работать металлодетекторы и системы видеонаблюдения.