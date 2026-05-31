17-летний водитель врезался в остановку в Бийске и погиб

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске утром 31 мая на улице Малоугреневской произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль совершил наезд на остановочный павильон.

Авария произошла у автозаправки. Судя по кадрам в канале «ЧП Бийск», в результате аварии на транспортное средство обрушился столб. По информации очевидцев, автомобилем управлял 17-летний молодой человек. Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель потерял контроль над машиной, после чего произошло столкновение с остановкой, юноша погиб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.