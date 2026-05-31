Рейды по безопасности прошли в Барнауле

Отдыхающих и рыбаков на водоемах не было Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Сотрудники Управления по делам ГОЧС Барнаула провели профилактический рейд по вопросам пожарной безопасности и проинспектировали озера в селе Гоньба, сообщает мэрия.

В рамках мероприятия с владельцами частных домовладений были проведены беседы и инструктажи о соблюдении требований пожарной безопасности. Жителям разъяснили важность установки автономных пожарных извещателей, вручили памятки с основными правилами пожарной безопасности и номерами экстренных служб. Часть информационных материалов разложили по почтовым ящикам.

Кроме того, специалисты выезжали на озеро Корал и озеро Лесное. Отдыхающих и рыбаков на водоемах выявлено не было.

Управление по делам ГОЧС г. Барнаула напоминает, что в летний период необходимо строго соблюдать правила безопасности на воде:

- купаться рекомендуется только в специально оборудованных местах, где проведены исследования качества воды, обследовано и очищено дно, а также организована работа спасательной службы;

- запрещается находиться на водоемах в состоянии алкогольного опьянения;

- дети должны купаться исключительно под контролем взрослых и только в специально предназначенных для отдыха местах.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации на водном объекте следует обращаться:

- в единую службу спасения по номеру 112;

- в поисково-спасательное подразделение на акваториях по телефону 24-54-30;

- в ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю по телефону 26-90-97;

- в Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Барнаула по телефону 29-91-88.