Житель Горного Алтая хранил дома наркотики, оружие и патроны

Нарезное огнестрельное оружие неустановленной модели без номерных обозначений Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

В Горном Алтае задержали жителя Улаганского района, подозреваемого в незаконном хранении оружия и наркотиков.

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, в ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции получили сведения о возможной причастности ранее судимого 40-летнего жителя села Акташ к незаконному хранению запрещенных веществ.

При обыске по месту его проживания правоохранители обнаружили во дворе оборудованный тайник, в котором находился полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Находка была изъята.

В ходе разбирательства мужчина сообщил, что собрал растения возле животноводческой стоянки, расположенной недалеко от села, где он проживает. По его словам, растения предназначались для личного употребления. Оставшись дома один, он перенес собранное сырье, высушил его, после чего часть использовал.

Изъятый материал направили на экспертизу. Специалисты установили, что вещество является наркотическим средством. Общая масса изъятого составила 368 граммов.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили у сельчанина незаконно хранившееся нарезное огнестрельное оружие неустановленной модели без номерных обозначений, а также 132 патрона. Мужчина пояснил, что оружие осталось ему после смерти родственника.

По результатам проверки возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ, касающейся незаконного хранения огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия.

На период расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.