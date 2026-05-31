НовостиОбщество31 мая 2026 5:41

На Алтае парашютист попытается установить рекорд по прыжкам из стратосферы

Для полета будет задействован самый крупный российский аэростат
Александра САПОЖКОВА
Раскрытие парашюта планируется на высоте от полутора до двух километров

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подмосковный экстремал Сергей Бойцов готовится к попытке установить мировой рекорд по высотному прыжку с парашютом. Для этого он намерен подняться на высоту 11–12 километров в предгорных районах Алтая и выполнить длительное свободное падение. В случае успеха будет превзойден нынешний рекорд, установленный польскими парашютистами, совершившими прыжок с высоты немногим более 10 километров, сообщает 360.ru.

Свой рекордный прыжок спортсмен собирается посвятить Международному фестивалю молодежи, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге. В настоящее время команда активно готовится к проекту, включающему сложные физические, технические и медицинские испытания.

Сергей Бойцов известен участием в необычных экстремальных проектах. В разные годы он совершал прыжок с крыши «Лахта-Центра» — самого высокого здания Европы, выполнял гимнастические упражнения без страховки на высоте около 1,5 километра, выходил на ринг для воздушного боксерского поединка и играл в настольный теннис на платформе, поднятой на высоту 2,5 километра.

Предстоящий проект значительно сложнее предыдущих. На высоте более 11 километров человеку приходится сталкиваться с крайне низкими температурами, нехваткой кислорода и существенными перепадами атмосферного давления.

Спортсмен сообщил, что участники подготовки проходят специальные тренировки, включая занятия в барокамере с моделированием подъема на высоту 12 тысяч метров, работу в термокамерах и отработку навыков свободного падения в аэродинамической трубе.

Спортсмен также рассказал, что раскрытие парашюта планируется на высоте от полутора до двух километров. Такой запас необходим для безопасного приземления и действий в случае возникновения нештатных ситуаций. Таким образом, около 10 километров дистанции ему предстоит преодолеть в режиме свободного падения. При этом скорость движения может достигать 300–400 километров в час.

Одним из наиболее сложных этапов проекта станет подъем аэростата в стратосферу. Управление воздушным шаром доверено президенту Федерации воздухоплавательного спорта России Ивану Меняйло. Для полета будет задействован самый крупный российский аэростат объемом 10 тысяч кубометров. Конструкцию аппарата специально доработали с учетом экстремальных условий эксплуатации.

Для рекордной попытки выбрано именно предгорье: степной рельеф местности считается безопасным для проведения полета, а теплый сухой воздух обеспечивает более эффективную подъемную силу аэростата.