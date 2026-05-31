Губернатор и председатель Алтайского Заксобрания поздравили химиков

На предприятиях химического сектора региона работают около 13 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 31 мая, в России празднуют День химика. По случаю профессионального праздника губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко поздравили работников и ветеранов химической отрасли региона.

В поздравлении отмечается, что химическая промышленность является одной из ключевых отраслей промышленного комплекса Алтайского края. В настоящее время на предприятиях химического сектора региона работают около 13 тысяч человек, при этом численность сотрудников продолжает увеличиваться. Рост занятости связан с расширением производственных мощностей, внедрением современных технологий и реализацией масштабных инвестиционных проектов.

Также подчеркивается, что предприятия химической промышленности края выпускают широкий спектр продукции, включая товары народного потребления, промышленную химию, удобрения для агропромышленного комплекса, а также различные химические компоненты и соединения, востребованные в разных сферах деятельности. Производимая продукция пользуется спросом как на российском рынке, так и за рубежом.

Согласно приведенным данным, в прошлом году предприятия отрасли произвели и отгрузили продукцию на сумму 72 миллиарда рублей. В поздравлении говорится, что успехи химической промышленности стали возможны благодаря ежедневной работе коллективов предприятий, их профессионализму, ответственности и компетентности.

Руководители региона выразили благодарность специалистам и ветеранам отрасли за вклад в развитие экономики Алтайского края и России, а также пожелали им крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации намеченных планов, мира и добра.